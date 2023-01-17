Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zusammen, die er vom Kapitalmarkttag des Industriekonzerns mitnahm. Bezüglich der Reduzierung der Healthineers-Beteiligung zeigt er sich zuversichtlicher, obwohl er der Ansicht ist, dass ein langsamer Zeitplan dazu beitragen wird, dass die Begeisterung der Anleger kurzfristig gedämpft wird. Als weitere Gründe dafür erwähnte er ein nur geringes Gewinnwachstum je Aktie im Jahr 2026 und das das robuste mittelfristige Umsatzwachstum nur begrenzt auf die Gewinnentwicklung durchschlagen werde./rob/tih/he;
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
228.60 €
|
Abst. Kursziel*:
7.17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
231.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
