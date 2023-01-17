Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie

110.00
CHF
-3.98
CHF
-3.49 %
17.01.2023
SWX
13.11.2025

Siemens Sector Perform

Siemens
215.80 CHF -7.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zusammen, die er vom Kapitalmarkttag des Industriekonzerns mitnahm. Bezüglich der Reduzierung der Healthineers-Beteiligung zeigt er sich zuversichtlicher, obwohl er der Ansicht ist, dass ein langsamer Zeitplan dazu beitragen wird, dass die Begeisterung der Anleger kurzfristig gedämpft wird. Als weitere Gründe dafür erwähnte er ein nur geringes Gewinnwachstum je Aktie im Jahr 2026 und das das robuste mittelfristige Umsatzwachstum nur begrenzt auf die Gewinnentwicklung durchschlagen werde./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
228.60 € 		Abst. Kursziel*:
7.17%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
231.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse