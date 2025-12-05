Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.25 Prozent höher bei 9’734.74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.795 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 9’710.87 Punkte an der Kurstafel, nach 9’710.87 Punkten am Vortag.

Bei 9’709.90 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9’738.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0.146 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’777.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’208.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8’349.38 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17.85 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9’930.09 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 5.14 Prozent auf 1.94 GBP), 3i (+ 3.08 Prozent auf 32.50 GBP), Melrose Industries (+ 2.99 Prozent auf 6.00 GBP), Burberry (+ 2.76 Prozent auf 12.47 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2.58 Prozent auf 0.83 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BP (-2.43 Prozent auf 4.54 GBP), Airtel Africa (-2.03 Prozent auf 3.08 GBP), Vodafone Group (-0.92 Prozent auf 0.94 GBP), Imperial Brands (-0.88 Prozent auf 32.71 GBP) und Whitbread (-0.79 Prozent auf 23.75 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 11’621’468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242.982 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.66 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch