Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
238.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
237.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.24%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
