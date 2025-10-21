ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 58,08 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'573 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 58,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 713'226 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,06 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 35,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.26 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.02 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,62 USD je Aktie.

