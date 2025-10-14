ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 51 auf 55 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
57.96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
58.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.33%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger schicken ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.25
|ABB entwickelt mit US-Techriese Nvidia neue KI-Rechenzentren (AWP)
|
13.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)