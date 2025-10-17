FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Wachstum im Bereich Elektrifizierung, wies aber auch auf eine vom Technologiekonzern erwartete deutliche Entschleunigung beim organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal hin. Vom Kapitalmarkttag erwartet er nun, dass ABB seine Margenprognose auf über 20 Prozent anheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird./ck/edh;