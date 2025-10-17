Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’585 -0.9%  SPI 17’290 -0.9%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’911 -1.5%  Euro 0.9258 -0.1%  EStoxx50 5’616 -0.6%  Gold 4’293 -0.8%  Bitcoin 83’969 -1.9%  Dollar 0.7931 0.0%  Öl 61.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BASF-Aktie
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Sell-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG
Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

58.92
CHF
-0.26
CHF
-0.44 %
14:13:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 13:24:29

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

ABB
58.90 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Wachstum im Bereich Elektrifizierung, wies aber auch auf eine vom Technologiekonzern erwartete deutliche Entschleunigung beim organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal hin. Vom Kapitalmarkttag erwartet er nun, dass ABB seine Margenprognose auf über 20 Prozent anheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
58.74 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.58%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
58.90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.81%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?