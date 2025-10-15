Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

59.80
CHF
0.24
CHF
0.40 %
13:35:56
SWX
16.10.2025 13:05:01

ABB (Asea Brown Boveri) Underperform

ABB
59.99 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
59.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-24.75%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
59.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.99%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:10 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
09.10.25 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
