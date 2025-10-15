ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
59.80CHF
0.24CHF
0.40 %
13:35:56
SWX
16.10.2025 13:05:01
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
59.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-24.75%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
59.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.99%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
