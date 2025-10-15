ABB 59.99 CHF 0.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Auf Konzernebene hätten die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Technologiekonzerns für das Schlussquartal deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:34 / UTC



