ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Sell-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Wachstum im Bereich Elektrifizierung, wies aber auch auf eine vom Technologiekonzern erwartete deutliche Entschleunigung beim organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal hin. Vom Kapitalmarkttag erwartet er nun, dass ABB seine Margenprognose auf über 20 Prozent anheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:56 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.7 Prozent auf 58.76 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 16.61 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’112’880 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie um 22.1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

