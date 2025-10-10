Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’617 0.1%  SPI 17’398 0.0%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’633 0.1%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’633 0.1%  Gold 3’993 0.4%  Bitcoin 97’855 -0.3%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 64.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Sulzer droht Pemex in Mexiko wegen offener Rechnungen mit Rückzug - Aktie leichter
Leclanché-Aktie stark gefragt: Leclanché liefert Batterie-Technologie für Hybrid-Kreuzer
Bellevue-Aktie fester: Strategischer Verkauf von Adbodmer an das Management
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Hold
Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

58.60
CHF
-0.26
CHF
-0.44 %
10:46:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.10.2025 10:03:55

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

ABB
58.64 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 47 auf 49 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy, Prysmian, Alstom, und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
58.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.38%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
58.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.43%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?