ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz und bei wichtigen Ertragskennziffern die Markterwartungen etwas übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für Schlussquartal liege im Rahmen der Erwartung. "Langweilig zu sein ist eine gute Sache", resümierte der Experte./rob/la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
59.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.81%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
59.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.32%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
13:18
|ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor (AWP)
|
13:04
|Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
10:13
|Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08:48
|ABB steigert Umsatz und Gewinn im 3Q - Neuer CFO ernannt (Dow Jones)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13:05
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|12:10
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60.04
|0.81%
