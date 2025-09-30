ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Erwartung einer starken Nachfrage im Elektronikgeschäft des Technologiekonzerns erhöhte Analyst George Featherstone am Montag seine Schätzungen. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätze sende allerdings gewisse Schwächesignale für die nahe Zukunft, schrieb er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das schwierige Umfeld dürfe trotz wohl solider Zahlen nicht unterschätzt werden./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
57.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-31.82%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
57.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.80%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-
