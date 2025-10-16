ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
59.16CHF
-0.40CHF
-0.67 %
10:41:27
SWX
16.10.2025 09:23:57
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien moderat besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das präzisierte Margenziel für 2025 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
59.32 CHF
Abst. Kursziel*:
-7.28%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
59.34 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-7.32%
Analyst Name::
Phil Buller
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
