ABB Aktie

59.16
CHF
-0.40
CHF
-0.67 %
10:41:27
SWX
16.10.2025 09:23:57

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
59.34 CHF -0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien moderat besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das präzisierte Margenziel für 2025 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
59.34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.32%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse