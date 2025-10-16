ABB 59.34 CHF -0.31% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien moderat besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das präzisierte Margenziel für 2025 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.