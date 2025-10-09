ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
47.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
58.94 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-20.26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
59.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.48%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|58.90
|-0.07%
