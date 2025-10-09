Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB (Asea Brown Boveri) Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
47.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
58.94 CHF 		Abst. Kursziel*:
-20.26%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
59.10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.48%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

11:23 ABB Sell Deutsche Bank AG
08.10.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB Neutral UBS AG
30.09.25 ABB Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
