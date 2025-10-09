ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 54 auf 56 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
56.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59.14 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59.22 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel: SMI verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.10.25
|SIX-Handel: SPI am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:44
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|12:44
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:23
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|59.28
|0.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight