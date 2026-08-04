Pluszeichen in Zürich: SLI schlussendlich im Plus

Letztendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0.83 Prozent fester bei 2’316.61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.338 Prozent auf 2’305.28 Punkte an der Kurstafel, nach 2’297.51 Punkten am Vortag.

Bei 2’320.15 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’297.16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der SLI bei 2’313.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2’081.56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SLI noch bei 1’964.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’327.92 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Partners Group (+ 3.34 Prozent auf 717.20 CHF), VAT (+ 3.13 Prozent auf 626.40 CHF), Givaudan (+ 2.18 Prozent auf 3’334.00 CHF), UBS (+ 2.04 Prozent auf 43.42 CHF) und Amrize (+ 2.01 Prozent auf 41.69 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-1.04 Prozent auf 609.00 CHF), Lindt (-0.86 Prozent auf 9’240.00 CHF), Lonza (-0.68 Prozent auf 556.40 CHF), Kühne + Nagel International (-0.30 Prozent auf 202.00 CHF) und Swiss Re (-0.26 Prozent auf 135.35 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5’037’806 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301.760 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch