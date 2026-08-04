Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’588 0.5%  SPI 20’574 0.6%  Dow 54’027 0.3%  DAX 26’402 1.0%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’541 0.6%  Gold 4’345 2.5%  Bitcoin 52’581 0.7%  Dollar 0.8082 -0.5%  Öl 82.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Siemens-Aktie im Plus dank KI-Milliarden/Millionen-Spritze
Undefinierbarer Geruch führt zu Zwischenlandung von Lufthansa-Flieger - Aktie im Minus
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Alarmstufe Rot am Aktienmarkt - Bull-&-Bear-Indikator der Bank of America sendet Extrem-Signal
Suche...
ETF Sparplan

Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SMI-Performance 04.08.2026 17:58:14

Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne

Der SMI gewann am Abend an Wert.

Partners Group
726.67 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0.64 Prozent stärker bei 14’463.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.665 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.322 Prozent auf 14’418.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’371.77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’509.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’363.61 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SMI bei 14’424.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13’003.33 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 11’818.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3.34 Prozent auf 717.20 CHF), Givaudan (+ 2.18 Prozent auf 3’334.00 CHF), UBS (+ 2.04 Prozent auf 43.42 CHF), Amrize (+ 2.01 Prozent auf 41.69 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.97 Prozent auf 81.66 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Zurich Insurance (-1.04 Prozent auf 609.00 CHF), Lonza (-0.68 Prozent auf 556.40 CHF), Kühne + Nagel International (-0.30 Prozent auf 202.00 CHF), Swiss Re (-0.26 Prozent auf 135.35 CHF) und Nestlé (-0.14 Prozent auf 80.66 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5’037’806 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301.760 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4616 18.12.2026 127864715
Long 11.9838 16.06.2028 157230690
Long 1186.4 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7855 18.06.2027 158828324
Short 1186.4 18.09.2026 148620520
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2785 11.38 154810330
Long 12.2309 5.59 157230127
Long 20.1085 2.34 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1155 12.96 151635306
Short 10.7855 6.00 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -44.09 114086076
Long 10 -10.76 142861648
Long 12 -12.63 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
SMI-Daten in Realtime
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Partners Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.49 SQBAIU
Short 15’506.89 13.70 SIBJOU
Short 16’092.22 8.85 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’588.14 07.08.2026 16:40:19
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.96 SPB50U
Long 13’088.65 8.85 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 04.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/32: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/32. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’588.14 0.48%