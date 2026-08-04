Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht letztendlich Gewinne

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0.64 Prozent stärker bei 14’463.23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.665 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.322 Prozent auf 14’418.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’371.77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’509.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’363.61 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SMI bei 14’424.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13’003.33 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 11’818.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9.18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 3.34 Prozent auf 717.20 CHF), Givaudan (+ 2.18 Prozent auf 3’334.00 CHF), UBS (+ 2.04 Prozent auf 43.42 CHF), Amrize (+ 2.01 Prozent auf 41.69 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.97 Prozent auf 81.66 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Zurich Insurance (-1.04 Prozent auf 609.00 CHF), Lonza (-0.68 Prozent auf 556.40 CHF), Kühne + Nagel International (-0.30 Prozent auf 202.00 CHF), Swiss Re (-0.26 Prozent auf 135.35 CHF) und Nestlé (-0.14 Prozent auf 80.66 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5’037’806 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 301.760 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch