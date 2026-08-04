Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

IonQ lädt am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,556 USD. Das entspräche einem Gewinn von 20,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,700 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IonQ in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 221,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 66,5 Millionen USD im Vergleich zu 20,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,315 USD, gegenüber -1,820 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 268,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 130,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch