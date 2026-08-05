Zurich Insurance-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig.

Aktienanalyse online: Die Zurich Insurance-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Zurich Insurance-Aktie kam im SIX SX-Handel um 13:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 608.80 CHF. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 14.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 36’834 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6.8 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.