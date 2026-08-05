Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
05.08.2026 13:22:44
Zurich Insurance-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett unterzogen.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig.
Aktienanalyse online: Die Zurich Insurance-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Zurich Insurance-Aktie kam im SIX SX-Handel um 13:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 608.80 CHF. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 14.59 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 36’834 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 6.8 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren (AWP)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|11:48
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Zurich Insurance am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.