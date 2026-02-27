ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies nannte am Dienstagnachmittag sechs Punkte, die er in de Telefonkonferenz mit dem Technik-Chef des Chipausrüsters am 9. März ansprechen will. Unter anderem soll es um das erwartete Tempo in der Adaption von High-NA-EUV-Lithografiesystemen in der Halbleiterbranche gehen./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’201.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’209.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.07%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich unter Druck (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels tief in Rot (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 rauscht am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 stürzt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|12:45
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.02.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’090.00
|4.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:28
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|13:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Schaeffler Neutral
|13:07
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight
|13:06
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight
|12:56
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|12:55
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:47
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight