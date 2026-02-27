Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’614 1.6%  SPI 18’748 1.5%  Dow 48’436 -0.1%  DAX 24’202 1.7%  Euro 0.9082 0.0%  EStoxx50 5’880 1.9%  Gold 5’190 2.0%  Bitcoin 55’749 4.4%  Dollar 0.7802 -0.3%  Öl 81.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht - ADP meldet mehr neue Jobs im Privatsektor
Suche...
eToro entdecken

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’090.00
CHF
50.00
CHF
4.81 %
14:01:26
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 12:45:46

ASML NV Buy

ASML NV
1078.68 CHF 1.68%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies nannte am Dienstagnachmittag sechs Punkte, die er in de Telefonkonferenz mit dem Technik-Chef des Chipausrüsters am 9. März ansprechen will. Unter anderem soll es um das erwartete Tempo in der Adaption von High-NA-EUV-Lithografiesystemen in der Halbleiterbranche gehen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’201.00 € 		Abst. Kursziel*:
24.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’209.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.07%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ASML NV

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:45 ASML NV Buy UBS AG
03.03.26 ASML NV Buy UBS AG
25.02.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1’090.00 4.81% ASML NV