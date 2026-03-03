Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
|
03.03.2026 15:58:35
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 stürzt am Dienstagnachmittag ab
Der STOXX 50 bricht am Nachmittag massiv ein.
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 3.13 Prozent auf 5’039.26 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.534 Prozent schwächer bei 5’174.14 Punkten, nach 5’201.94 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’016.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’174.14 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’133.43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’807.82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’809.98 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’315.22 Punkten. Bei 4’913.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0.11 Prozent auf 4.88 GBP), RELX (-0.97 Prozent auf 25.50 GBP), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’606.50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.34 Prozent auf 30.90 GBP) und AstraZeneca (-1.55 Prozent auf 150.16 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-6.92 Prozent auf 65.53 EUR), Zurich Insurance (-6.57 Prozent auf 537.20 CHF), Intesa Sanpaolo (-6.49 Prozent auf 5.27 EUR), HSBC (-5.72 Prozent auf 12.56 GBP) und Rolls-Royce (-5.02 Prozent auf 12.86 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 33’051’640 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 466.510 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Novartis AG
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI kräftig unter Druck -- DAX deutlich unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Kursrutsch -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. An den US-Börsen geht es abwärts. Am Dienstag präsentierten sich auch die Börsen in Fernost mit Abgaben.