Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 stürzt am Dienstagnachmittag ab

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 3.13 Prozent auf 5’039.26 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.534 Prozent schwächer bei 5’174.14 Punkten, nach 5’201.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’016.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’174.14 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’133.43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’807.82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’809.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’315.22 Punkten. Bei 4’913.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0.11 Prozent auf 4.88 GBP), RELX (-0.97 Prozent auf 25.50 GBP), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 1’606.50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.34 Prozent auf 30.90 GBP) und AstraZeneca (-1.55 Prozent auf 150.16 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-6.92 Prozent auf 65.53 EUR), Zurich Insurance (-6.57 Prozent auf 537.20 CHF), Intesa Sanpaolo (-6.49 Prozent auf 5.27 EUR), HSBC (-5.72 Prozent auf 12.56 GBP) und Rolls-Royce (-5.02 Prozent auf 12.86 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 33’051’640 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 466.510 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

