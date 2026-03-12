Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Hold-Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie

Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs unterzogen.

Rheinmetall
1420.16 CHF 3.06%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:27 Uhr in Grün und gewann 3.4 Prozent auf 1’572.50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 8.11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 87’964 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0.7 Prozent aufwärts. Am 07.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

