Hold-Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:27 Uhr in Grün und gewann 3.4 Prozent auf 1’572.50 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 8.11 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 87’964 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 0.7 Prozent aufwärts. Am 07.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

12.03.2026

