Experten-Einschätzung 12.03.2026 10:43:44

Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Underweight ein

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch Barclays Capital.

Hannover Rück
228.86 CHF 2.74%
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:26 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.7 Prozent auf 254.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 8.27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 48’211 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 4.6 Prozent zurück. Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

