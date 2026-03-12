Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Underweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

Um 10:26 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.7 Prozent auf 254.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 8.27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 48’211 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 4.6 Prozent zurück. Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

