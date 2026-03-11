Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RTL Aktie 80896 / LU0061462528

32.00
CHF
0.60
CHF
1.91 %
11:46:39
SWX
12.03.2026 10:05:45

RTL Market-Perform

RTL
32.34 CHF 2.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Einnahmen des Medienhauses aus dem TV-Anzeigengeschäft seien um sieben Prozent zurückgegangen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

