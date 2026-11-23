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23.11.2026 16:43:41
thyssenkrupp-Tochter Uhde winkt Auftrag für zwei E-Fuel-Anlagen in Schweden – Aktie springt hoch
Die thyssenkrupp-Tochter Uhde hat gute Chancen, zwei geplante E-Fuel-Anlagen im Nordosten Schwedens zu bauen.
Jede Anlage soll für eine jährliche Produktionskapazität von rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr ausgelegt sein. Das E-Methanol solle als Kraftstoff für Luftfahrt, Schifffahrt und Strassenverkehr eingesetzt und mit erneuerbarem Strom aus biogenem Kohlendioxid hergestellt werden.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent höher bei 10,58 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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