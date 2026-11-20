

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2026 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,57 EUR 9.098,10 EUR 27,61 EUR 414,15 EUR 27,61 EUR 2.595,34 EUR 27,66 EUR 10.012,92 EUR 27,65 EUR 10.009,30 EUR 27,73 EUR 10.897,89 EUR 27,84 EUR 15.868,80 EUR 27,82 EUR 4.729,40 EUR 27,82 EUR 11.128,00 EUR 27,97 EUR 7.328,14 EUR 27,95 EUR 18.866,25 EUR 27,94 EUR 2.738,12 EUR 27,94 EUR 3.548,38 EUR 27,94 EUR 251,46 EUR 27,94 EUR 11.511,28 EUR 27,99 EUR 7.473,33 EUR 27,99 EUR 5.514,03 EUR 28,00 EUR 1.736,00 EUR 28,00 EUR 1.736,00 EUR 28,00 EUR 1.736,00 EUR 27,99 EUR 9.236,70 EUR 27,97 EUR 1.734,14 EUR 28,38 EUR 1.163,58 EUR 28,36 EUR 907,52 EUR 28,51 EUR 14.026,92 EUR 28,56 EUR 142,80 EUR 28,57 EUR 5.571,15 EUR 28,55 EUR 14.160,80 EUR 28,53 EUR 1.426,50 EUR 28,53 EUR 19.229,22 EUR 28,50 EUR 4.275,00 EUR 28,50 EUR 15.504,00 EUR 28,50 EUR 19.779,00 EUR 28,56 EUR 6.968,64 EUR 28,55 EUR 5.081,90 EUR 28,57 EUR 971,38 EUR 28,53 EUR 18.116,55 EUR 28,53 EUR 18.116,55 EUR 28,52 EUR 1.454,52 EUR 28,52 EUR 570,40 EUR 28,52 EUR 1.169,32 EUR 28,52 EUR 5.704,00 EUR 28,52 EUR 4.392,08 EUR 28,48 EUR 12.075,52 EUR 28,48 EUR 2.278,40 EUR 28,48 EUR 10.138,88 EUR 28,48 EUR 6.607,36 EUR 28,52 EUR 20.306,24 EUR 28,50 EUR 9.405,00 EUR 28,48 EUR 9.398,40 EUR 28,46 EUR 19.978,92 EUR 28,48 EUR 20.477,12 EUR 28,45 EUR 483,65 EUR 28,44 EUR 6.797,16 EUR 28,44 EUR 19.339,20 EUR 28,44 EUR 1.621,08 EUR 28,44 EUR 3.384,36 EUR 28,43 EUR 10.320,09 EUR 28,43 EUR 3.411,60 EUR 28,39 EUR 8.147,93 EUR 28,38 EUR 8.003,16 EUR 28,33 EUR 9.462,22 EUR 28,32 EUR 9.345,60 EUR 28,31 EUR 4.529,60 EUR 28,31 EUR 10.955,97 EUR 28,27 EUR 10.262,01 EUR 28,27 EUR 2.261,60 EUR 28,35 EUR 737,10 EUR 28,35 EUR 2.948,40 EUR 28,40 EUR 6.503,60 EUR 28,38 EUR 2.838,00 EUR 28,34 EUR 18.024,24 EUR 28,34 EUR 18.024,24 EUR 28,32 EUR 13.536,96 EUR 28,32 EUR 6.853,44 EUR 28,30 EUR 20.376,00 EUR 28,28 EUR 12.301,80 EUR 28,27 EUR 424,05 EUR 28,27 EUR 1.894,09 EUR 28,26 EUR 4.578,12 EUR 28,25 EUR 9.322,50 EUR 28,25 EUR 5.452,25 EUR 28,24 EUR 20.728,16 EUR 28,24 EUR 9.432,16 EUR 28,23 EUR 11.122,62 EUR 28,23 EUR 5.194,32 EUR 28,22 EUR 8.917,52 EUR 28,22 EUR 1.777,86 EUR 28,22 EUR 2.624,46 EUR 28,22 EUR 8.494,22 EUR 28,19 EUR 17.562,37 EUR 28,18 EUR 1.521,72 EUR 28,18 EUR 15.273,56 EUR 28,21 EUR 14.274,26 EUR 28,20 EUR 2.876,40 EUR 28,20 EUR 2.397,00 EUR 28,20 EUR 846,00 EUR 28,20 EUR 4.963,20 EUR 28,20 EUR 1.156,20 EUR 28,20 EUR 3.073,80 EUR 28,20 EUR 4.483,80 EUR 28,20 EUR 592,20 EUR 28,20 EUR 8.149,80 EUR 28,18 EUR 4.086,10 EUR 28,18 EUR 1.296,28 EUR 28,20 EUR 2.340,60 EUR 28,22 EUR 1.044,14 EUR 28,22 EUR 28,22 EUR 28,22 EUR 3.471,06 EUR 28,22 EUR 1.975,40 EUR 28,23 EUR 1.778,49 EUR 28,23 EUR 3.077,07 EUR 28,22 EUR 2.342,26 EUR 28,22 EUR 1.552,10 EUR 28,22 EUR 338,64 EUR 28,22 EUR 3.922,58 EUR 28,23 EUR 1.326,81 EUR 28,23 EUR 3.500,52 EUR 28,24 EUR 3.473,52 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,28 EUR 830.716,84 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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