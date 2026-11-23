|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Western Digital-Ausschüttung
|
23.11.2026 16:36:19
S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Western Digital-Aktionäre freuen
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Western Digital-Dividendenzahlung aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Western Digital am 20.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0.50 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 400.00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Western Digital umfasst 184.00 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der Western Digital-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 318.18 Prozent nach oben angepasst.
Veränderung der Dividendenrendite
Der Western Digital-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 261.11 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Western Digital-Aktie eine Dividendenrendite von 0.09 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0.16 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs
Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Western Digital via NASDAQ 479.21 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 479.77 Prozent besser entwickelt als der Western Digital-Kurs.
Western Digital-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.65 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.25 Prozent zulegen.
Grunddaten von Dividenden-Aktie Western Digital
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Western Digital steht aktuell bei 96.949 Mrd. USD. Das Western Digital-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22.20. Im Jahr 2026 erzielte Western Digital einen Umsatz von 12.919 Mrd.USD sowie ein EPS von 24.28 USD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 implodiert am Mittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Western Digital Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.