Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Western Digital am 20.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0.50 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 400.00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Western Digital umfasst 184.00 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der Western Digital-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 318.18 Prozent nach oben angepasst.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Western Digital-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 261.11 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Western Digital-Aktie eine Dividendenrendite von 0.09 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 0.16 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Western Digital via NASDAQ 479.21 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 479.77 Prozent besser entwickelt als der Western Digital-Kurs.

Western Digital-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0.65 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.25 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Western Digital

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Western Digital steht aktuell bei 96.949 Mrd. USD. Das Western Digital-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 22.20. Im Jahr 2026 erzielte Western Digital einen Umsatz von 12.919 Mrd.USD sowie ein EPS von 24.28 USD.

Redaktion finanzen.ch