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23.11.2026 16:38:42
Allianz-Aktie steigt: Fitch bestätigt IFS-Rating mit "AA" – Ausblick weiterhin stabil
Fitch bescheinigt der Allianz eine stabile Bonität.
Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent höher bei 456,70 Euro.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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