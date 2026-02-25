Wolters Kluwer 56.37 CHF 0.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.