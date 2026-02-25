Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
55.00CHF
-0.50CHF
-0.90 %
12:18:37
SWX
25.02.2026 10:53:42
Wolters Kluwer Overweight
Wolters Kluwer
56.37 CHF 0.57%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
127.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62.62 €
|
Abst. Kursziel*:
103.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106.91%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse