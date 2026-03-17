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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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17.03.2026 08:51:44

Wolters Kluwer Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
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