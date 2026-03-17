Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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Wolters Kluwer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
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Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
65.80 €
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Abst. Kursziel*:
51.98%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
65.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.93%
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Analyst Name::
Nick Dempsey
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KGV*:
-