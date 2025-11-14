Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nachdem sich der Aktienkurs des Informationsdienstleisters seit den Rekordständen früher im Jahr fast halbiert habe und nun auf dem Niveau von 2022 liege, seien kaum kurzfristige Treiber in Sicht, schrieb Daniel Kerven in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dem Bereich Gesundheit werde damit zwar schon praktisch kein Wert zugeschrieben. Doch dieses Segment stehe ohnehin durch neue Konkurrenz vom US-Softwareriesen Microsoft unter Druck. Andere Branchenwerte wie Relx, UMG, Publicis und Pearson seien weiterhin aussichtsreicher./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
90.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.02%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
10.11.25