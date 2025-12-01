Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die auf die Medizinbranche zugeschnittene KI-Plattform OpenEvidence habe in einer groß angelegten Studie ähnliche Ergebnisse wie die Lösung UpToDate von Wolters Kluwer erzielt, schrieb Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei aber, dass generalistische KI-Modelle wie GPT-5 von OpenAI oder Gemini 3 Pro von Google noch besser abgeschnitten hätten als die beiden klinischen Tools./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
88.04 €
|
Abst. Kursziel*:
19.26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
87.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.47%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
