Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
57.50CHF
0.50CHF
0.88 %
11:31:45
SWX
26.02.2026 10:01:57
Wolters Kluwer Buy
Wolters Kluwer
57.96 CHF 2.83%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer erreichten ihre Ziele, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Der Ausblick auf 2026 lege klaren Fokus auf weitere KI-Innovationen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.16 €
|
Abst. Kursziel*:
58.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.48%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
