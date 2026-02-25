Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 140 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sorgen im Zusammenhang mit Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hätten dem Aktienkurs des Informationsdienstleisters schwer zugesetzt, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwochabend. Das neue Preisniveau der Aktien biete nun aber eine ansprechende Relation von Chancen und Risiken./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
64.26 €
|
Abst. Kursziel*:
55.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
63.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.49%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|07:26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|57.00
|2.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Hold
|08:05
|
RBC Capital Markets
Allianz Sector Perform
|07:58
|
RBC Capital Markets
Scout24 Outperform
|07:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Elmos Semiconductor Buy
|07:27
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|07:26
|
Bernstein Research
Wolters Kluwer Outperform
|07:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
freenet Sell