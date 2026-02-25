Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wolters Kluwer Aktie

57.00
CHF
1.50
CHF
2.70 %
25.02.2026
SWX
26.02.2026 07:26:57

Wolters Kluwer Outperform

Wolters Kluwer
58.24 CHF 3.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 140 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sorgen im Zusammenhang mit Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hätten dem Aktienkurs des Informationsdienstleisters schwer zugesetzt, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwochabend. Das neue Preisniveau der Aktien biete nun aber eine ansprechende Relation von Chancen und Risiken./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
64.26 € 		Abst. Kursziel*:
55.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
63.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.49%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

07:26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
20.02.26 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
