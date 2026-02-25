Wolters Kluwer 58.24 CHF 3.32% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 140 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sorgen im Zusammenhang mit Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hätten dem Aktienkurs des Informationsdienstleisters schwer zugesetzt, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwochabend. Das neue Preisniveau der Aktien biete nun aber eine ansprechende Relation von Chancen und Risiken./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.