NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 62 auf 70 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den US-Supermarktkonzern habe es nur wenige Löcher zu stopfen gegeben, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz bleibe gesund, die Lagerbestände würden effektiv verwaltet, und das solide Wachstum des margenstarken Geschäfts führe zu höheren Gewinnen./la/gl;