Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Michael Lasser sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung in dem Quartalsbericht mehr positive als negative Aspekte. Die Umsatzentwicklung des Handelskonzerns sei in allen Regionen robust geblieben. Gewinnseitig habe zwar mehr Gegenwind geherrscht als erwartet, dies liege aber wohl an vorübergehenden Einflüssen./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 102.57
|
Abst. Kursziel*:
7.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 98.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.16%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
16:03
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
16:03
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
14:47
|MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Walmart unter Druck (Dow Jones)
|
13:24
|Walmart lifts sales outlook as wealthier shoppers drive market share gains (Financial Times)
|
04:11
|Walmart muss Shrimps wegen möglicher radioaktiver Belastung zurückrufen (Spiegel Online)
|
20.08.25
|Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|14:30
|Walmart Buy
|UBS AG
|14:18
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
