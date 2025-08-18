|Kurse + Charts + Realtime
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen bleibe Ross Stores einer seiner bevorzugten Discount-Einzelhändler in den USA, schrieb Mantero Moreno-Cheek in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch Walmart und Dollar General sieht er weiter positiv, wenngleich Walmart angesichts der US-Zollpolitik für das zweite Halbjahr einen vorsichtigen Ton anschlagen könnte./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100.00
|
Abst. Kursziel*:
20.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.95%
|
Analyst Name::
Mantero Moreno-Cheek
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
13.08.25
|Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in New York: mittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
|12:03
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|80.78
|0.46%
