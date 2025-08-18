Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
18.08.2025 12:03:18

Walmart Buy

Walmart
80.78 CHF 0.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen bleibe Ross Stores einer seiner bevorzugten Discount-Einzelhändler in den USA, schrieb Mantero Moreno-Cheek in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch Walmart und Dollar General sieht er weiter positiv, wenngleich Walmart angesichts der US-Zollpolitik für das zweite Halbjahr einen vorsichtigen Ton anschlagen könnte./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 120.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 100.00 		Abst. Kursziel*:
20.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 100.04 		Abst. Kursziel aktuell:
19.95%
Analyst Name::
Mantero Moreno-Cheek 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

