Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Neue Lebensmittel-Rabatte für Angestellte könnten kurzfristig etwas Gegenwind für die Gewinnentwicklung verursachen , doch sollte der Einzelhändler damit klarkommen, schrieb Michael Lasser in einer Einschätzung am Donnerstag. Außerdem sollte die Maßnahme Loyalität und Bindung der Belegschaft verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100.78
|
Abst. Kursziel*:
9.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.07%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
