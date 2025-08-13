ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Neue Lebensmittel-Rabatte für Angestellte könnten kurzfristig etwas Gegenwind für die Gewinnentwicklung verursachen , doch sollte der Einzelhändler damit klarkommen, schrieb Michael Lasser in einer Einschätzung am Donnerstag. Außerdem sollte die Maßnahme Loyalität und Bindung der Belegschaft verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken./ajx/he;