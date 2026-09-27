Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Einblick in die Performance 27.09.2026 11:03:09

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Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 4.109 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10’000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’433.41 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 2’072.99 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0.8519 USD belief. Damit wäre die Investition um 79.27 Prozent gesunken.

Am 30.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

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