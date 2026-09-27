Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Suche...
ETF Sparplan
Krypto-Investition im Fokus 27.09.2026 11:03:09

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sui-Investments gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.223 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31.02 SUI im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36.13 USD, da Sui am 26.09.2026 1.165 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.87 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Bei 3.630 USD erreichte Sui am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?