So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

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Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.223 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31.02 SUI im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 36.13 USD, da Sui am 26.09.2026 1.165 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.87 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0.6519 USD. Bei 3.630 USD erreichte Sui am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net