WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 104 Euro angehoben, die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der weitere Spielraum sei begrenzt, schrieb Christian Bell am Montagabend. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Neutral
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
104.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
100.90 €
|
Abst. Kursziel*:
3.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
98.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.58%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
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