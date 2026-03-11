Meta-Aktie schwächer: Übernahme einer Online-Plattform für autonome KI-Software

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stärkung von KI 11.03.2026 20:30:00

Der Facebook-Konzern Meta kauft eine Online-Plattform, über die sich KI-Programme untereinander austauschen können.

Mit dem Kauf des Dienstes Moltbook werde das Entwicklerteam in Metas Forschungslabor für Künstliche Intelligenz wechseln, bestätigte der Konzern US-Medien wie dem Sender CNBC und der "New York Times". Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Moltbook ist ein soziales Netzwerk für sogenannte KI-Agenten - also Software mit Künstlicher Intelligenz, die im Auftrag menschlicher Nutzer weitgehend eigenständig Aufgaben erfüllen kann und dafür auf verschiedene Apps, Websites und andere Dienste zugreift. Die Plattform wurde erst im Januar vom kalifornischen Tech-Investor Matt Schlicht eingerichtet. Die Programmierarbeit dafür lagerte er nach eigenen Angaben an KI-Software aus.

Aufsehenerregende Unterhaltungen

Moltbook sorgte zu Beginn für einige Schlagzeilen - weil dort unter anderem zu lesen war, wie KI-Programme sich über ihre Nutzer ausliessen oder über philosophische Themen diskutierten. Allerdings blieb unklar, ob es alles tatsächlich frei von KI geführte Unterhaltungen waren - oder Betreiber der Bots sie zum Teil manipuliert haben könnten, um durch ausgefallene Äusserungen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. IT-Sicherheitsexperten warnten zudem vor gravierenden Risiken, weil viele KI-Agenten grosse Mengen vertraulicher Daten wie etwa Passwörter kennen.

Von Meta hiess es, der Zukauf solle KI-Agenten neue Wege eröffnen, für Leute und Unternehmen aktiv zu sein. Zum Konzern gehören neben Facebook unter anderem auch die Foto- und Videoplattform Instagram sowie der Chatdienst WhatsApp. Meta experimentiert bei den Diensten bereits in grossem Stil mit KI-Funktionen.

Im NASDAQ-Handel notiert die Meta-Aktie zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 652,70 US-Dollar.

/so/DP/zb

MENLO PARK (awp international)

