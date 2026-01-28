NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Eckdaten mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten auch die zuletzt massiv gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter eigenem Lagerbestandsabbau gelitten, der zu einer deutlich geringeren Kapazitätsauslastung geführt habe. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken Free Cashflow geführt./rob/ag/edh;