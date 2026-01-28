Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’087 -1.0%  SPI 18’126 -0.9%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’810 -0.3%  Euro 0.9198 0.3%  EStoxx50 5’987 -0.1%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 68’211 0.3%  Dollar 0.7676 0.8%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Volvo-Aktie stärker: LKW-Bauer überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

67.34
CHF
0.93
CHF
1.41 %
10:31:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 08:21:18

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
67.34 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Eckdaten mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten auch die zuletzt massiv gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter eigenem Lagerbestandsabbau gelitten, der zu einer deutlich geringeren Kapazitätsauslastung geführt habe. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken Free Cashflow geführt./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
73.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse