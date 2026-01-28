WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Eckdaten mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten auch die zuletzt massiv gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter eigenem Lagerbestandsabbau gelitten, der zu einer deutlich geringeren Kapazitätsauslastung geführt habe. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken Free Cashflow geführt./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
73.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
