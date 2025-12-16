WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
65.05CHF
1.06CHF
1.66 %
10:32:31
BRXC
16.12.2025 09:36:16
WACKER CHEMIE Sell
WACKER CHEMIE
65.04 CHF 1.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 aktuell 15 Prozent unter dem Konsens. Die Risiken blieben hoch in der Chemiebranche angesichts Zollunsicherheiten und hartnäckigen Überkapazitäten, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
