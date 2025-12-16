Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 aktuell 15 Prozent unter dem Konsens. Die Risiken blieben hoch in der Chemiebranche angesichts Zollunsicherheiten und hartnäckigen Überkapazitäten, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
69.20 € 		Abst. Kursziel*:
-14.74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
69.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.55%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse