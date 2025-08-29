WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.36CHF
-0.18CHF
-0.29 %
29.08.2025
25.09.2025 06:23:22
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
65.20 €
Abst. Kursziel*:
-6.44%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
65.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6.44%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
24.09.25
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
23.09.25