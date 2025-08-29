Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'979 -1.0%  SPI 16'651 -0.9%  Dow 46'121 -0.4%  DAX 23'667 0.2%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5'465 -0.1%  Gold 3'743 0.2%  Bitcoin 88'926 -1.3%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 69.1 0.0% 
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

61.36
CHF
-0.18
CHF
-0.29 %
29.08.2025
BRXC
25.09.2025

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65.20 € 		Abst. Kursziel*:
-6.44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
65.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.44%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse