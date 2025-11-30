WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.67CHF
0.45CHF
0.74 %
12:55:09
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.12.2025 10:30:23
WACKER CHEMIE Buy
WACKER CHEMIE
61.67 CHF 0.74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Da zu dem geplanten Effizienzprogramm des Chemieunternehmens noch nicht die damit verbundenen Kosten bekannt seien, habe er die Auswirkungen auf die eigenen Schätzungen bislang nicht berücksichtigt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.05 €
|
Abst. Kursziel*:
35.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.13%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
01.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
28.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.11.25
|MDAX aktuell: MDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
27.11.25
|WACKER CHEMIE kündigt Stellenabbau und drastische Einsparmassnahmen an - Aktie steigt (Dow Jones)
|
27.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|10:30
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|10:30
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|10:30
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|61.64
|0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:42
|
DZ BANK
Bayer Kaufen
|11:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JOST Werke Buy
|11:23
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|11:02
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|11:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Dürr Buy
|11:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Brenntag Hold
|10:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AIXTRON Buy