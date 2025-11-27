LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie angesichts der Details zum Sparprogramm mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analyst Anil Shenoy am Donnerstag schrieb, liegt das Einsparziel von 300 Millionen Euro unter seiner zuvor auf 500 Millionen bezifferten Erwartung. Das Vorhaben gelte aber vor allem für die Geschäftsbereiche Silikone und Polymere, sodass weitere Kostensenkungen möglich schienen. So gebe es für das Segment Biosolutions noch keinen Sparplan. Vor allem aber warte das Unternehmen im Polysilizium-Geschäft noch ab, ob zusätzliche Zölle in den USA drohen./tih/ag;