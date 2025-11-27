Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 12:14:21

WACKER CHEMIE Equal Weight

WACKER CHEMIE
61.90 CHF 0.91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie angesichts der Details zum Sparprogramm mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Wie Analyst Anil Shenoy am Donnerstag schrieb, liegt das Einsparziel von 300 Millionen Euro unter seiner zuvor auf 500 Millionen bezifferten Erwartung. Das Vorhaben gelte aber vor allem für die Geschäftsbereiche Silikone und Polymere, sodass weitere Kostensenkungen möglich schienen. So gebe es für das Segment Biosolutions noch keinen Sparplan. Vor allem aber warte das Unternehmen im Polysilizium-Geschäft noch ab, ob zusätzliche Zölle in den USA drohen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 10:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
65.60 € 		Abst. Kursziel*:
5.18%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
66.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse