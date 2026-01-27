WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Verkaufen
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
63.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
69.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
10:02
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|14:40
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|63.69
|-4.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:40
|
DZ BANK
WACKER CHEMIE Verkaufen
|13:20
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|13:17
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|12:27
|
Goldman Sachs Group Inc.
Boeing Buy
|11:53
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:43
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|11:00
|
Bernstein Research
PUMA Outperform