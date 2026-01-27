Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 -1.2%  SPI 18’083 -1.2%  Dow 49’032 0.1%  DAX 24’815 -0.3%  Euro 0.9202 0.4%  EStoxx50 5’945 -0.8%  Gold 5’283 2.0%  Bitcoin 68’736 1.0%  Dollar 0.7703 1.1%  Öl 68.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Visa Aktionären eine Freude
S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: Über diese Dividende können sich Becton, Dickinson-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Timberland Bancorp Anlegern eine Freude
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: Das beträgt die Capitol Federal Financial-Dividendenausschüttung
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

63.66
CHF
-2.75
CHF
-4.14 %
16:41:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 14:40:30

WACKER CHEMIE Verkaufen

WACKER CHEMIE
63.66 CHF -4.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Verkaufen
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
63.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
69.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:40 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
09:06 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
08:44 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen