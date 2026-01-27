WACKER CHEMIE 63.66 CHF -4.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.