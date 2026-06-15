Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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18.06.2026 07:37:03
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
360.00 SEK
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
319.00 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse