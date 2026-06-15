Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’829 0.1%  SPI 19’512 0.5%  Dow 51’493 -1.0%  DAX 24’935 0.1%  Euro 0.9202 0.1%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’308 1.2%  Bitcoin 51’115 -0.7%  Dollar 0.7993 0.8%  Öl 77.7 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schweizer Uhrenexporte stabilisieren sich im Mai
Goldman-Sachs-Chef besorgt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten beeinträchtigen
Börsengang von SpaceX: Termin, Kurs und was Händler 2026 über SPCX wissen müssen
Gold als sicherer Hafen verliert an Attraktivität
Partners Group-Aktie: Bestehender Fonds wird in Beteiligungs- und Realisierungsaktien geteilt
Suche...
Plus500 Depot

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

26.99
CHF
-0.01
CHF
-0.05 %
09:00:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.06.2026 07:37:03

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
26.99 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29.17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
319.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse