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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Jose M Asumendi rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit starken Zahlen des Lkw-Herstellers. Der Auftragsbestand spreche zudem für eine starke Dynamik in der zweiten Jahreshälfte./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:43 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.