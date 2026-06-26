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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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26.06.2026 17:01:35

Volvo AB (B) Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Volvo AB (B) 		Analyst:
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Michael Aspinall 		KGV*:
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