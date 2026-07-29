BBVA 22.24 CHF 4.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die spanische Großbank habe gut genug abgeschnitten, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag. Zudem komme der angekündigte Aktienrückkauf früher als von ihr erwartet./rob/la/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.